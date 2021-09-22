₴600 тис. за можливість укладення договорів підряду – на Буковині ще трьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру службовцю Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України) та двом керівникам товариств з обмеженою відповідальністю у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, в організації складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та закінченому замаху на зловживання повноваженнями (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Чернівецької ОДА вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 6% від суми виконаних у 2020 році будівельних робіт за можливість подальшого укладення договорів підряду. У разі несплати «відкату» співпрацю із суб’єктом господарської діяльності було б припинено.

Щоб унеможливити викриття, посадовець залучив керівника суб’єкту господарювання та службову особу Служби автомобільних доріг в області для досягнення домовленостей з підприємцем щодо надання неправомірної вигоди у безготівковій формі на рахунок підконтрольного товариства. З листопада 2020 по квітень 2021 року на цей банківський рахунок було перераховано 600 тис грн неправомірної вигоди.

На підставі додатково зібраних доказів про зміну раніше повідомленої підозри повідомлено заступнику начальника одного з управлінь Чернівецької ОДА. Наразі його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди; підбурюванні до складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів осіб та підбурюванні до закінченого замаху на зловживання повноваженнями (ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури