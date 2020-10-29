68-летний итальянец убил жену-украинку молотком (фото)

Мужчина признавался жене в изменах, она планировала развод.

В итальянском городе Римини 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил свою жену – украинку Веру Мудрую. Как выяснилось, женщина хотела развестись из-за его измен и в день убийства должна была идти к адвокату.

Подробности трагедии сообщает OBOZREVATEL. Убийство 61-летней украинки произошло в ночь на 26 октября. Ее супруг нанес ей смертельный удар молотком по голове. Тело жены оставил в квартире и сбежал, но затем решил сдаться полиции.

Причину своего поступка Лагвардия объяснил тем, что Вера якобы постоянно требовала от него денег, которые отсылала родным в Украину. Из-за этого он, пенсионер, вынужден был пойти работать.

Журналисты пообщались с дочерью погибшей и выяснили, что это вовсе не так.

«Очень трудно прийти в себя после такой утраты. Мама всегда относилась к людям с открытой душой. 21 год назад она была вынуждена поехать на заработки в Италию из-за тяжелого материального положения. Она – круглая сирота и помочь было некому. С отцом развелась, когда мы с братом еще были маленькие. Работала на консервном заводе, но в конце 90-х он закрылся, и она пошла торговать на рынок. Тогда была мода ездить на заработки в Италию. И поняв, что в Украине не сможет заработать и купить квартиру, она тоже отправилась в Италию», – рассказывает дочь женщины Алена.

По ее словам, в Италии Вера тяжело работала. День и ночь ей приходилось ухаживать за пожилыми итальянцами. 18 лет назад друзья познакомили Веру с Джованни. Первые три года они встречались, мужчина вел себя адекватно, был воспитанным и внимательным. Затем два года пара жила вместе неофициально, а 13 лет назад оформила отношения.

«Мама никогда не была возле него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку», – подчеркивает Алена.

Со стороны могло показаться, что у пары все хорошо, но семейная жизнь не была гладкой. В семье случались конфликты и скандалы. Еще три года назад Вера рассказывала дочери, что с Джованни что-то происходит.

«Переворачиваются очи и словно бешеный становится. Она боялась, чтобы он ночью что-нибудь с ней не сделал. Как-то мама поехала в санаторий отдохнуть, а он взял кредит и спустил на проституток. Мама нашла доказательство – пустую пачку из-под презервативов. Джованни признался, что вызывал трансвеститов и проституток», – рассказала дочь женщины.

Вера планировала развод. Именно в понедельник, 26 октября, она должна была идти к адвокату и писать заявление.

«Он в воскресенье, накануне убийства, падал перед ней на колени и просил прощения, просил остаться с ним. Мама ответила, что может быть и простит, но к адвокату все равно пойдет. Поскольку итальянские законы на стороне женщины, он должен был содержать ее до старости. Возможно именно это и послужило толчком к убийству», – говорит Алена.

Родственники погибшей полагают, что мужчина готовился к преступлению заранее.

«Я сейчас понимаю, что итальянец готовился к этому зверскому убийству за несколько дней. Он вдруг продал машину за 1400 евро, которую покупал за 31 тысячу! Тогда мама говорила, что за нее можно было получить 5 тысяч и просила не продавать. Именно она оплачивала страховку за авто, дороги и заправляла. Мама часто добиралась на ней на работу. Но он ей ответил, что синьора не будет играться на его машине», – отметила дочь погибшей.

Подруга Мудрой рассказала, что считала Веру и Джованни спокойной и любящей парой. Вера мечтала съездить домой, в Украину, месяца на три, но итальянец этого не приветствовал.

«В последнее время из-за этого у них возникали споры. А потом из Милана позвонила ее знакомая итальянка и попросила приехать и помочь ей убрать квартиру. Вера согласилась, поехала и должна была вернуться 24 октября, в субботу. А уже в понедельник мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Я в шоке от того, что совершил Джованни», – рассказала знакомая погибшей.

Сейчас Джованни Лагвардия взят под стражу. Он воспользовался статьей закона и больше не дает никаких показаний. Ему предъявили обвинение в преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами, за что грозит пожизненное заключение.

У Веры остались взрослые сын и дочь, а также внуки. // УНИАН