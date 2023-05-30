7 років позбавлення волі отримав житель Закарпаття, який нападав із ножем на односельчан

За публічного обвинувачення Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури до 7 років позбавлення волі засуджено жителя с. Поляна за замах на умисне вбивство одного знайомого та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іншому (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 КК України).

Йдеться про події, що трапилися в Поляні навесні минулого року. Прокурор у судовому засіданні довів, що обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння починав сварки із односельчанами. При цьому погрожував їм і залякував кухонним ножем.

В одному випадку, який стався наприкінці квітня, потерпілий намагався втекти, однак молодик наздогнав його та наніс кілька ножових поранень. Протиправні дії зупинив випадковий перехожий, що став свідком подій. Згодом правоохоронці знайшли ніж, яким чоловік намагався вбити товариша, на дні річки.

Вже за кілька днів, 4 травня, закарпатець під час застілля завдав іншому потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, нанісши п’ять ударів ножем. Чоловіка вдалося врятувати завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав лише частково. До вступу вироку в законну силу він знаходитиметься під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури