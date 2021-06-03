Получил срок «сотрудник банка», который по телефону «обчистил» карты многих украинцев

Уроженец Луганской области, без определенных занятий, решил сорвать куш на банковской телефонной афере.

Строя преступные планы, он изначально рассчитывал на крупные прибыли и рассудил, что объяснить банку происхождение у безработного таких сумм будет нелегко. Поэтому мошенник вступил в сговор еще с двумя участниками группировки. Одной из них была его знакомая, которая должна была отвечать за финансовую составляющую аферы.

Мужчина закупил большое количество сим-карт украинских операторов и установил специальное программное обеспечение, позволяющее совершать массовые SMS-рассылки. Номера получателей спам-рассылки подбирались случайным образом.

В рассылаемых сообщениях говорилось о том, что счет получателя, открытый в банке «Пумб» заблокирован и для его разблокировки необходимо пройти авторизацию. При этом, в качестве контактного номера банка в сообщении указывался номер еще одного участника троицы, задача которого была изображать службу безопасности банка.

Получив такое сообщение, большинство украинцев отправляло его в корзину, однако были и такие, кто попался на крючок мошенников. Эти люди перезванивали по указанному в SMS номеру, где специально обученный «сотрудник службы безопасности банка» объяснял, что неизвестные получили доступ к их счетам и прямо сейчас производят потенциально опасные действия.

Чтобы лишить выдуманных мошенников доступа к деньгам потерпевшего, нужно немедленно пройти авторизацию в системе ПУМБ Онлайн, а для этого, нужно сообщить сотруднику безопасности номер карты, срок действия и код безопасности CVV, указанный с обратной стороны.

Получив эти данные от жертвы, не установленный следствием сообщник, использовал их для входа в ПУМБ Онлайн, откуда переводил их на одну из карт, находящихся в распоряжении банды. За эти карты отвечала сообщница номер 2, которая скупала их у подставных граждан по цене 1 тысяч гривен за карту. На эти карты она совершала тестовые переводы и, если все проходило гладко, сообщала организатору их номера.

После того, как деньги потерпевших поступали на находящиеся в ее распоряжении карты, женщина обналичивала эти деньги и передавала их организатору, который оплачивал ее услуги в размере 20% от «выручки». В общей сложности, от действий мошенников пострадали не менее 6 человек.

Из-за строгих мер конспирации, предпринятых организатором, сообщники не были знакомы друг с другом. Это привело к тому, что следствию, вышедшему на организатора и «бухгалтера», так и не удалось раскрыть личность «сотрудника службы безопасности».

В результате проведенного расследования, правоохранителям удалось передать в руки суда двух участников шайки. За свои действия, квалифицируемые, как мошенничество, совершенное группой лиц повторно, с применением электронно-вычислительной техники, организатор схемы получил 4,5 года тюремного срока. Его сообщнице, выводившей деньги, суд определил наказание в 4 года, заменив его на испытательный срок. Оба подсудимых обязаны солидарно возместить нанесенный потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Андрей Майданик, internetua.com