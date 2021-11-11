7 років позбавлення волі за вбивство отримала мешканка Львова

За принципової позиції обласної прокуратури Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок місцевій мешканці, яку засуджено до 7 років позбавлення волі за вчинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини (ч. 2 ст. 121 КК України).

Судом підтверджено, що на початку березня 2019 року в одній із квартир житлового будинку у с. Старичі, будучи у стані алкогольного сп’яніння, жінка в ході побутового конфлікту зі співмешканцем завдала йому ножові поранення в область грудної клітки.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер у лікарні.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури