Затримано зловмисника, який скоїв тяжкий злочин та переховувався від виконання вироку

Найближчим часом харків’янин буде направлений до місць позбавлення волі для відбування покарання.

Затримали 41-річного чоловіка 1 вересня у Харкові працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

27 травня 2018 року під час конфлікту правопорушник вдарив пляшкою по голові 54-річного харків’янина. Постраждалого з важкою травмою голови госпіталізували до лікарні.

Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 завершено досудове розслідування по кримінальному провадженню за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У лютому поточного року суд виніс засудженому вирок – 3 роки позбавлення волі. Після винесення вироку чоловік почав переховуватися від правоохоронних органів.

Наразі він поміщений до слідчого ізолятора.

Відділ комунікації поліції Харківської області