На Дніпропетровщині повідомлено про підозру ґвалтівнику 12-річної дівчинки
За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому місцевому мешканцю за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на однієї із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі вказане домоволодіння винаймала інша родина з дітьми.
Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час молодший хлопчик вибіг на подвір’я та сховався.
Зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку.
Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину.
Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури
Tweet