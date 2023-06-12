На Дніпропетровщині повідомлено про підозру ґвалтівнику 12-річної дівчинки

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому місцевому мешканцю за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на однієї із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі вказане домоволодіння винаймала інша родина з дітьми.

Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час молодший хлопчик вибіг на подвір’я та сховався.

Зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку.

Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури