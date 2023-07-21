7 років ув’язнення отримав зловмисник за смертельне побиття товариша

Зловмисник розбив об голову друга стілець, а коли той стікав кров’ю, зробив на фоні нього селфі. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та скерували обвинувальний акт до суду, на підставі якого суд призначив йому покарання.

Нагадаємо, що у лютому цього року правоохоронці отримали виклик від лікарів про те, що на вулиці Садовій виявлено чоловіка без ознак життя та тілесними ушкодженнями. На місці правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії, а судмедексперт встановив, що смерть 36-річного чоловіка настала внаслідок численних травм голови.

У ході розслідування правоохоронці розглядали різні версії скоєного, адже підозрюваний намагався уникнути покарання та повідомив слідчим вигадану історію смерті потерпілого. Однак, поліцейські встановили його причетність до злочину та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З’ясувалося, що чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку знайомого, де між ними виникла бійка, під час якої зловмисник схопив стілець та наніс товаришу декілька ударів по голові. Далі фігурант намагався позбутися речових доказів, підпаливши зламаний стілець та витерши кров. Окрім того, чоловік зробив фото на фоні друга з розбитою головою, а коли до помешкання повернувся власник, гість вже був мертвий.

Слідчі Святошинського управління поліції провели досудове розслідування та по його завершенню скерували обвинувальний акт із доказовою базою до суду для розгляду справи по суті.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та засуджено до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва