8 років проведе за ґратами харківʼянин, який ледь не зарізав товариша

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у грудні 2023 року компанія знайомих відпочивала та вживала алкогольні напої у помешканні по вул. Глібівська у Харкові.

Проте «градус» бесіди між обвинуваченим та його 33-річним товаришем стрімко підвищився. Чоловіки почали сваритись, але словами конфлікт вирішити не вдалось.

Обвинувачений завдав удари ножем біля ока та у грудну клітину потерпілого, а потім продовжив бити кулаками по обличчю та тулубу.

Життя постраждалого вдалось врятувати завдяки тому, що присутні викликали швидку допомогу. Зловмисник, у свою чергу, швидко втік з місця злочину.

Правоохоронці викрили його. До винесення вироку фігурант перебував під вартою. У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура