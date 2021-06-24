8 років за ґратами проведе племінниця, яка побила до смерті рідну тітку

Рівненський районний суд визнав винною 54-річну жительку цього ж району, котру обвинувачували в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рівненської обласної прокуратури.

Так, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що в кінці липня 2018 року жінка двічі за один день, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, приїжджала в село Іваничі, Рівненського району, аби забрати свою тітку додому, та щоб остання повернула їй борг. І двічі за день обвинувачена била потерпілу, оскільки та перебувала у своїх знайомих і теж розпивала спиртні напої, що не сподобалось племінниці. Після чергового нанесення тілесних ушкоджень обвинувачена з чоловіком поклали потерпілу в багажник, привезли додому і залишили в коридорі. Там її наступного дня знайшли поліцейські. Бабусю доставили в лікарню, де вона, від отриманих травм, за кілька днів померла.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання – 8 років позбавлення волі. Її взяли під варту безпосередньо в залі суду.

На даний час рішення законної сили ще не набрало.

УК