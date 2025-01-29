Переплата за виготовлення проєкту укриття лікарні понад ₴230 тис. – повідомлено про підозру інженерці з нагляду за будівництвом

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12 за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

Встановлено, що з одним із товариств у 2023 році було укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття у лікарні.

Висновком економічної експертизи встановлено, що виконавець проєкту завищив вартість робіт з його виготовлення на понад 230 тис. гривень внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на вказану суму.

Пресслужба Київської міської прокуратури