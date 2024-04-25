8000 євро за незаконний перетин кордону – Львівські поліцейські затримали організатора

Зловмисник під виглядом гіда автівкою доставляв «клієнтів» до кордону, а потім спільники лісосмугою заводили їх на територію Угорщини. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне порушнику загрожує до дев’яти років в’язниці.

23 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції на одній з АЗС у Львівському районі затримали організатора незаконного каналу виїзду ухилянтів за кордон. Зловмисником виявився 43-річний мешканець Вінниці.

Поліцейські з’ясували, що фігурант підшукував серед своїх знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати за межі України. На власному авто він довозив «ухилянтів» до кордону з сусідньою Угорщиною, а інші особи переводили їх через державний кордон лісосмугою поза офіційними пунктами пропуску. Крім цього, порушник проводив чоловікам детальний інструктаж щодо подальших дій після того, як вони опиняться в іншій країні. Зокрема радив називати себе біженцями, аби уникнути депортації. Свої «послуги» зловмисники оцінювали в 8000 євро.

Правоохоронці затримали організатора незаконного каналу виїзду ухилянтів за кордон в момент отримання ним грошей від «клієнта».

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України підозрюваному може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками оперативно-розшукового відділу 7-го прикордонного Карпатського загону (м. Львів) Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України