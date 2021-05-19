У Львові засудили вбивцю лідера гурту «Лесик Band»

У Львові суд засудив до 10 років позбавлення волі безхатька, котрий під час конфлікту зарізав лідера гурту «Лесик Band» Олександра Дацюка.

Про це йдеться у рішенні Франківського районного суду м. Львова.

Обвинувачений на судовому засіданні розповів, що загиблий у день трагедії образив його. Через це він вихопив ніж та підрізав Олександра Дацюка, котрий від отриманих травм помер.

Підозрюваний також додав, що розкаюється у вчиненому та просить його покарати. Під час суду також з’ясувалось, що музикант на момент загибелі був у нетверезому стані.

Раніше повідомлялося, що, 8 квітня 2020 року, у Львові безхатченко жорстоко убив лідера рок-гурту «Лесик Band». // “Діло”