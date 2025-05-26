9 років позбавлення волі отримав житель Вінниччини за вбивство пасинка

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької окружної прокуратури 60-річного жителя Вінницької територіальної громади засуджено за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагедія сталася у листопаді 2024 року. Вітчим з пасинком, за місцем спільного проживання, вживали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник побутовий конфлікт. Чоловік завдав ножем пасинку близько 30 ударів в різні ділянки тіла. Від численних тілесних ушкоджень 34-річний потерпілий помер на місці події.

Вінницький міський суд погодився з беззаперечними доводами прокурора та визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні інкримінованого злочину та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

На цей час вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури