Адвоката з Хмельниччини затримали за спробу підкупити прокурора

Керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 41-річному адвокату з Хмельниччини за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, адвокат намагався за 5 тисяч доларів США домовитись з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про укладення угоди про визнання винуватості для підозрюваного, яка передбачала покарання без позбавлення волі.

Прокурор невідкладно повідомив про таку пропозицію керівництво і надалі діяв спільно із іншими правоохоронцями з метою документування злочину.

Під час передачі частини обіцяної суми в 1,5 тисяч доларів США адвоката затримано в службовому кабінеті прокурора. Йому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває встановлення всього кола причетних осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за матеріалами Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вину не доведено в законному порядку.