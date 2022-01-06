Аферист обібрав приятеля через телефонний додаток

Правоохоронці відділення поліції № 1 м. Борщів відкрили кримінальне провадження щодо жителя сусідньої області. Підозрюваний обшахраював свого приятеля, привласнивши майже 5000 гривень.

Заявник розповів поліцейським деталі події. До нього за допомогою звернувся співробітник. Він попросив позичити йому 100 гривень. Потерпілий не відмовив, однак зазначив, що немає готівки.

Тож шахрай переконав краянина встановити на свій телефон мобільний додаток, аби здійснити транзакцію. Коли програму встановили, 31-річний аферист без відома приятеля переказав з його кредитного рахунку на свій 4500 гривень.

Факт зникнення грошей заявник виявив згодом та звернувся за допомогою до правоохоронців.

У скоєному чоловік зізнався.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області