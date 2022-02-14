Керівник відділення банку в Херсоні підозрюється у службовій недбалості на ₴2 млн.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з відділень Херсонської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України ).

За даними слідства, посадовець банку під час підписання договору поруки для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором з поручителями не звірив паспорти і не ідентифікував осіб — підписантів.

Унаслідок недбалості банківська установа в подальшому була позбавлена можливості стягнути кошти за кредитним договором на суму майже 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури