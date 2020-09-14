Аферисти з Луганщини ошукали пенсіонерів у Рівному на 300 тисяч

У Рівному подружжя шахраїв ошукало пенсіонерів на суму понад 300 тисяч гривень. Чоловік та жінка використовували одну схему: нібито родич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та тяжко травмувався. Відтак, на лікування потрібні великі кошти.

Телефеонували здебільшого людям похилого віку, які для порятунку близької людини віддавали усі заощадження. За інформацією поліції, тільки за 10 днів у Рівному вони встигли «заробити» 170 тисяч гривень, 4600 доларів США та 450 євро.

Аферистами виявилося цивільне подружжя – 34-річний чоловік та 42-річна жінка, які є уродженцями непідконтрольних територій Луганської області. Раніше обоє вже не раз притягалися до кримінальної відповідальності. Зокрема, мають непогашену судимість: у чоловіка — за вчинення крадіжки та злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків, у жінки — за розбій, крадіжку з проникненням та замах на крадіжку, зазначають у поліції.

Наразі зловмисники перебувають у СІЗО у Хмельницькій області. Повідомляється, що жінці повідомили про підозру у вчиненні трьох шахрайств, а чоловікові — в одному.Проте у скоєному вони не зізнаються. Запевняють, що приходили по гроші у помешкання, не знаючи, що вчиняють злочин. Вони стверджують, що «працювали» під керівництвом знайомого, який зараз відбуває покарання на території так званої ЛНР. Однак, потерпілі впізнають шахраїв та вказують, що ті спілкувалися з ними, володіючи ситуацією, чому прийшли до оселі, додали у поліції.

Максимальне покарання, яке загрожує шахраям – позбавлення волі терміном до трьох років. // Діло