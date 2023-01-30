Аферист незаконно заволодів квартирою у центрі столиці

Зловмисник використав завідомо підроблені документи та став власником чужої оселі шляхом обману. Підозрюваному загрожує до 12 – ти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники сектору спеціальної поліції Шевченківського управління поліції викрили уродженця Луганської області, який шахрайським способом заволодів квартирою померлого дідуся у центрі столиці.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Михайло Тютюнник, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник отримав інформацію про те, що квартира тривалий час ніким не використовується, і так як її власник помер, спадкоємців немає:

«Слідчі спільно з оперативниками та співробітниками сектору кримінального аналізу з’ясували, що зловмисник під виглядом власника оселі використав завідомо підроблені документи для оформлення продажу квартири. Згодом приватним нотаріусом була проведена процедура внесення фейкових відомостей про реєстрацію права власності на квартиру в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, після чого прибув до приватного нотаріуса, де уклав договір купівлі-продажу помешкання. Вартість квартири складає 3 042 214».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ч. 4 ст. 190 – шахрайство Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили 32-річному правопорушнику про підозру. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва