Аферисти на ₴3 мільйони ошукали матір полеглого захисника

Поліцейські Одещини затримання членів злочинної групи проводили в Полтаві. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У поліцію звернулася жінка з Роздільнянського району і повідомила, що до неї телефонували невідомі чоловіки, представилися працівниками банку та заволоділи її коштами, які вона отримала від держави в якості допомоги як мати загиблого українського військового.

Для встановлення осіб, які стояли за цинічною аферою, були залучені співробітники управління карного розшуку, кримінального аналізу та слідчого управління ГУНП в Одеській області. Провівши комплекс слідчо-оперативних заходів, правоохоронці викрили трьох полтавчан 19, 22 та 29 років.

Зловмисники у змові, видаючи себе за банківських працівників, дзвонили громадянам і повідомляли, що з їхніх рахунків нібито невідомі особи намагаються зняти гроші. А щоб «вберегти» їх, давали вказівки перерахувати кошти на інші рахунки, підконтрольні аферистам. У такий спосіб правопорушники заволоділи 3 000 000 грн матері загиблого захисника України.

Для затримання зловмисників оперативники за силової підтримки співробітників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області провели спецоперацію на території їхнього регіону.

Фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Ці злочини кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене їхніми санкціями, – позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

За клопотанням поліцейських в Одесі суд обрав двом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 3 000 000 та 3 633 600 гривень. Ще один підозрюваний був взятий під варту в Полтавській області, де він підозрюється у ще одній шахрайській справі.

Затримані перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів. Також встановлюються їхні спільники.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Потерпіла подякувала працівникам поліції та зауважила, що через свою довіру, на жаль, потрапила на гачок шахраїв, але правоохоронці дуже швидко зреагували і добре виконали свою роботу, тому винуватці неодмінно понесуть покарання за скоєне.

Шановні громадяни, пам’ятайте, що працівники банківських установ не просять перераховувати кошти на інші рахунки і не запитують пін-код, термін дії, а також коди безпеки cvv (три цифри на зворотному боці) банківської картки. Цю інформацію маєте знати лише ви – нікому її не розголошуйте і ніде не оприлюднюйте. Якщо ви все-таки стали жертвою шахрайства, негайно блокуйте свою банківську картку та телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Одещини