Аферисти оформили на тернополянку кредит на 15 000

З розвитком новітніх технологій питання отримання онлайн кредиту за чужими документами стало все частіше хвилювати людей, оскільки ніхто не хоче стати жертвою шахрайства.

На відміну від банків, в яких перед отриманням кредиту необхідна особиста присутність і надання оригіналів документів для ідентифікації позичальника, сервіси онлайн кредитування здійснюють ідентифікацію позичальника віддалено, на підставі копій документів.

В даному випадку ризик отримання онлайн кредиту за документами іншої людини залежить від того, наскільки серйозно мікрофінансова компанія підходить до питання ідентифікації нового позичальника і зберігання персональних даних своїх клієнтів.

Від такого роду злочину потерпіла жителька Тернополя. Жінка повідомила, що їй зателефонував колектор з проханням повернути отримані гроші в сумі 15 000 гривень. Однак з її слів, ніяких договорів вона не підписувала. За допомогою звернулася до працівників територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають, що для того, щоб не стати жертвою шахраїв і не допустити попадання ваших документів в руки шахраїв, необхідно використовувати наступні запобіжні заходи:

не погоджуйтеся оформляти онлайн кредит на своє ім’я, навіть якщо про це вас просить близький знайомий або родич;

не давайте вашу платіжну картку третім особам для отримання онлайн кредиту;

якщо ви втратили паспорт, відразу ж повідомляйте про це в органи поліції;

ніколи не залишайте свої документи в заставу і не віддавайте їх нікому навіть на короткий час щоб уникнути ризику, коли з ваших документів можуть зробити копії;

періодично перевіряйте свою кредитну історію, навіть якщо ви ніколи не користувалися послугами онлайн кредитування. Згідно із законом ви маєте право раз на рік безкоштовно отримати свою кредитну історію у будь-якому з бюро кредитних історій.

Якщо ж ви активний клієнт сервісів онлайн кредитування, підключіть у бюро кредитних історій до послуги смс-повідомлення. У такому разі при спробі отримання кредиту за вашими документами, вам прийде смс-повідомлення і ви зможете своєчасно зреагувати на цей факт.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області