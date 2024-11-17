Аферисти оформили на тернополянку кредит на 15 000
З розвитком новітніх технологій питання отримання онлайн кредиту за чужими документами стало все частіше хвилювати людей, оскільки ніхто не хоче стати жертвою шахрайства.
На відміну від банків, в яких перед отриманням кредиту необхідна особиста присутність і надання оригіналів документів для ідентифікації позичальника, сервіси онлайн кредитування здійснюють ідентифікацію позичальника віддалено, на підставі копій документів.
В даному випадку ризик отримання онлайн кредиту за документами іншої людини залежить від того, наскільки серйозно мікрофінансова компанія підходить до питання ідентифікації нового позичальника і зберігання персональних даних своїх клієнтів.
Від такого роду злочину потерпіла жителька Тернополя. Жінка повідомила, що їй зателефонував колектор з проханням повернути отримані гроші в сумі 15 000 гривень. Однак з її слів, ніяких договорів вона не підписувала. За допомогою звернулася до працівників територіального підрозділу поліції.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розповідають, що для того, щоб не стати жертвою шахраїв і не допустити попадання ваших документів в руки шахраїв, необхідно використовувати наступні запобіжні заходи:
- не погоджуйтеся оформляти онлайн кредит на своє ім’я, навіть якщо про це вас просить близький знайомий або родич;
- не давайте вашу платіжну картку третім особам для отримання онлайн кредиту;
- якщо ви втратили паспорт, відразу ж повідомляйте про це в органи поліції;
- ніколи не залишайте свої документи в заставу і не віддавайте їх нікому навіть на короткий час щоб уникнути ризику, коли з ваших документів можуть зробити копії;
- періодично перевіряйте свою кредитну історію, навіть якщо ви ніколи не користувалися послугами онлайн кредитування. Згідно із законом ви маєте право раз на рік безкоштовно отримати свою кредитну історію у будь-якому з бюро кредитних історій.
Якщо ж ви активний клієнт сервісів онлайн кредитування, підключіть у бюро кредитних історій до послуги смс-повідомлення. У такому разі при спробі отримання кредиту за вашими документами, вам прийде смс-повідомлення і ви зможете своєчасно зреагувати на цей факт.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet