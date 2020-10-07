Альфонс-мошенник обирал одиноких женщин в Виннице

В Виннице рецидивист входил в доверие к одиноким женщинам, сдавал в ломбард ювелирные украшения своих спутниц, оформлял на них кредиты на сотни тысяч гривен и безбедно жил за их счет. Когда же одна из жертв, узнав об этом, решила разорвать отношения, мужчина угрожал ей ножом и вывез в лес…

«В лесу приказал раздеться, грозил отрезать голову, изувечить лицо»

— 30-летний мужчина в социальных сетях, на сайтах, в кафе знакомился с одинокими молодыми женщинами. Как правило, через несколько дней кавалер делал предложение избраннице, дарил ей обручальное кольцо. А после того, как переезжал к своим жертвам, рассказывал, что тяжело работает на благо будущей семьи, — сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ирина Добровольская. — Давил на жалость: сейчас на работе проблемы или серьезно заболел, срочно нужны деньги… Естественно, он нигде не работал, но женщины откликались на его «беду», и аферист таким образом выманивал большие суммы.

Подозреваемый, используя копии паспортов женщин, тайком оформлял на них денежные онлайн-кредиты или в кредитных союзах на сумму от 5 до 20 тысяч гривен. Погашать займы не собирался. Когда потерпевшим приходили СМС и звонили сотрудники кредитных союзов или коллекторы с требованием срочно погасить денежные займы, он уговаривал, мол, это мои финансовые операции и я обязательно рассчитаюсь. Потерпевшие, как правило, верили…

По словам Ирины Добровольской, с 27-летней винничанкой подозреваемый сожительствовал семь месяцев и оформил на нее кредит на 100 тысяч гривен. Все деньги растратил на себя, а после этого разорвал отношения. Но уже в июне этого года мужчина по привычной схеме познакомился с 33-летней одинокой жительницей Винницы. Женщина хорошо зарабатывает. Пара жила в съемной квартире, которую арендовала потерпевшая. Аферисту удалось выманить у нее деньги на решение «проблем», «лечение», аренду автомобиля Volkswagen.

— Подозреваемому 30 лет, он уже пять раз был судимым за мошенничество и кражи. Первую судимость получил в 2007 году, последний раз имел проблемы с законом в 2019 году… Он уроженец Днепропетровской области. По его словам, на Виннитчину приехал работать в местной охранной фирме, — сообщил «ФАКТАМ» прокурор Винницкой местной прокуратуры Павел Петришин. — За время знакомства и совместного проживания подозреваемый оформил на 33-летнюю жительницу Винницы 54 онлайн-кредита и завладел ее деньгами на сумму более 90 тысяч гривен. Кроме того, мужчина тайком сдал в ломбарды ее ноутбук, золотую ладанку и цепочку. Убыток составил около 19 тысяч гривен… Все деньги мужчина потратил.

Когда женщина нашла в квартире квитанции из ломбарда, то заявила, что отношения окончены. Но кавалер не собирался так просто сдаваться. Во время ссоры он начал угрожать женщине ножом, унижать, ударил по голове. Затем путем угроз и обмана вывез потерпевшую на арендованном автомобиле в лес за село Сальник Калиновского района. Там издевался, приказал раздеться, угрожал отрезать голову, изувечить лицо, а после этого привез домой. Через несколько дней потерпевшая обратилась в полицию.

Жертва альфонса до сих пор не может понять, как дала себя обмануть.

— Он привел меня в квартиру, выложил сердце из свечек, розы, — рассказала потерпевшая женщина правоохранителям. — Казалось, галантный, обходительный. А вскоре на мою карточку стали приходить СМС о каких-то непонятных транзакциях, финансовых операциях. На мои вопросы, что это, отвечал: «Это мои честно заработанные деньги». Просил верить ему и не задавать лишних вопросов, а потом выпросил у меня 5, 10, 12 тысяч гривен. Вот так набежало и 50 тысяч. Клялся, что никаких кредитов на мне нет. Потом угрожал ножом: «Может, тебя разрисовать, чтобы ты не была такая красивая? Может, тебя проучить раз и навсегда?» Я боялась пожаловаться родным и близким, ведь не знала, что у него на уме. А однажды приехал и сказал: «Собирай вещи, я хочу сделать тебе сюрприз…» Я отказалась, тогда он пригрозил: «Шлепну тебя сейчас и вынесу». Дальше было издевательство в лесу…

Потерпевших гораздо больше, чем установило следствие

— Внешне мужчина ничем не примечательный. Но пострадавшие женщины отмечают, что уж очень красиво говорил и умело вскружил им голову. Кстати, первые свои судимости получил за аналогичные преступления, — рассказал «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах. — Тоже морочил голову девушкам и женщинам, оформлял тайком кредиты, сдавал в ломбард их ценные вещи. А получив на руки деньги, часто устраивал посиделки в ресторанах, кафе. Мол, мне ничего не жалко для своей любимой. При этом потерпевшие не догадывались, откуда на самом деле деньги и кому их предстоит отдавать. Мошенник входил в доверие к родителям, родным и близким своих жертв. Когда в 2020 году одна из «невест» вывела его на чистую воду, он бросился к ее родителям. Просил, чтобы они повлияли на дочь, уверял, что настолько ее любит, что даже покончит с собой от горя. После заявления в полицию второй обманутой в Виннице женщины мужчина два дня не отвечал на телефонные звонки следователя. Оперативники задержали его у дверей съемной квартиры и доставили в суд.

— Мужчине сообщили о подозрении в совершении четырех преступлений (к следователям обратились еще две жертвы альфонса. — Авт.), в том числе мошенничестве, пытках, незаконном лишении свободы, краже. Винницкий горсуд арестовал его на время следствия без возможности внесения залога. Подозреваемому светит до пяти лет лишения свободы, — заявил прокурор Павел Петришин.

Подозреваемый отказывается от дачи показаний. Согласно оперативной информации, потерпевших гораздо больше, чем установило следствие. В частности, после сообщения в СМИ о задержании рецидивиста и публикации его фото в винницких группах в соцсетях посыпались комментарии: «Это мой бывший, которого я посадила за решетку за мошенничество. У него двое детей, которых он не признает и говорит, что девушки «сами нагуляли»; «В 2014 году он ограбил квартиру одной из своих девушек, а еще кинул банк на пару миллионов через девушку, которая там работала». В связи с этим правоохранители просят женщин, которые узнали подозреваемого или пострадали от его преступных действий, обращаться в Левобережное отделение г. Винницы по телефону: (068) 064−51−84. // Анатолий МЕЛЬНИК, специально для «ФАКТОВ» (Винница)