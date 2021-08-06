Антикорупційний суд відправив за ґрати двох посадовців «Харківобленерго» та «Харківводоканалу»

Суд визнав фігурантів винними та призначив їм покарання у вигляді 5 та 4 років позбавлення волі.

Вищий антикорупційний суд засудив колишніх топ-посадовців «Харківобленерго» та «Харківводоканалу» до 5 та 4 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що колишній заступник керівника ПАТ «Харківобленерго» та директор КП «Харківводоканал» уклали трьохсторонній договір переуступки права вимоги. Внаслідок цого інтересам підприємства спричинено збитки на суму понад 18 млн гривень.

Піти на крок, який суперечив інтересам служби та нормам закону, їх спонукала обіцянка хабара.

Колегія антикорупційного суду підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем.

Суд визнав фігурантів винними та призначив їм покарання у вигляді 5 та 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох та двох років, зі штрафом 17 000 грн.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення. // LB.ua