Банда злодіїв винесла з особняка під Києвом наручних годинників на 3 мільйони гривень

У селищі Козин під Києвом, де любить селитися столична еліта, затримали банду професійних злодіїв. Примітно, що банда навчилася відключати охоронні системи в резиденціях і обчищала не полишені господарями, а заселені будинки. Свою чорну справу злодії здійснювали ночами, коли господарі спали.

Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

Свою останню крадіжку банда скоїла 22 квітня. Злодії проникли в будинок через вікно гаража і забрали найцінніше: готівку і 15 супердорогих годинників. Елітні моделі Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot коштували до 25 тисяч доларів. В цілому вартість викраденого господар оцінив у 3 млн гривень.

Щоб не викликати підозру, злодії приїжджали на місце на дорогому авто і залишали машину поблизу. Завдяки цьому злочинців і вирахували. Поліція Київської області встановила спочатку машину зловмисників, а потім і будинок, де ховалася банда. Четверо чоловіків затримані, вкрадене в Козині майно знайдено на горищі.

Нагадаємо, в деклараціях українські чиновники вказували, що володіють годинами елітних брендів, дорогими прикрасами, ювелірними виробами з діамантами. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»