Поліцейські затримали чоловіка, який захопив трьох заручників у відділенні банку Маріуполя

Зловмисник із ножем та невідомим предметом в руках погрожував підірвати банківське відділення. Нападник взяв у заручники трьох працівниць і вимагав прибуття керівництва поліції. У результаті спецоперації поліцейські обеззброїли та затримали чоловіка. Заручниць звільнено, ніхто не постраждав.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про напад на філіал банку по вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя та захоплення заручників. Зловмисник зайшов до відділення з коробкою з дротами, в якій, за його словами, знаходився вибуховий пристрій. Чоловік зачинив трьох працівниць у кімнаті та погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

На місце протягом п’яти хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку Миколою Семенишиним, а також рятувальники та інші екстрені служби. У ході розгорнутої спецоперації було організовано роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків і кінологів.

Переговори із чоловіком розпочали начальник Лівобережного відділення поліції Іван Шкуропацький та командир КОРДу з позивним Майор, які прибули на місце одними з перших. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак захоплювач не погодився і поводив себе агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Відтак, було прийнято рішення затримувати його.

У результаті операції нападника було знешкоджено і затримано. Ним виявився 30-річний житель міста Торецьк. Заручниць звільнено. Ніж та підозрілий предмет вилучено. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено.

Затриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.

Національна поліція України