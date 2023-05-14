Банківські шахраї ошукали двох мешканок Івано-Франківська

У ході телефонної розмови пройдисвіти вивчали свою жертву та ввели в оману. Зловмисники отримали доступ до персональних даних, електронних платіжних систем та банківських рахунків.

10 травня до чергової частини Івано-Франківського РУП звернулася 43-річна мешканка Івано-Франківська. Жінка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку. Під час телефонної розмови незнайомець дізнався, що жінка користується кредитною картою. А відтак запропонував жінці збільшити пільговий період для погашення кредитки. Однак для цього необхідно було здійснити кілька платежів на невідомий рахунок. Довірлива заявниця перерахувала на вказану банківську карту майже 40 тисяч гривень. А невдовзі жінка зрозуміла, що її ошукали.

Цього ж дня до івано-франківських правоохоронців звернулась 40-річна жінка, яка теж потерпіла від банківських аферистів. Зателефонував невідомий чоловік, який розповів, що кредитну карту заявниці хочуть «зламати» і задля збереження коштів їх треба переслати на новий рахунок. Жінка перекинула майже 35 тисяч гривень.

За обома фактами поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч 1. ст. 190 (Шахрайство).

Працівники поліції наголошують, відрізнити шахрая від співробітника банку просто: працівники банку ніколи не просять ваших персональних та банківських даних! Бережіть свої заощадження!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини