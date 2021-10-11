Беременную женщину в Ленобласти похитили из-за долга сожителя

Женщину держали в плену 8 дней

В Гатчине (РФ) беременную женщину похитил 51-летний мужчина. Он держал ее в плену 8 дней и требовал предоставить 10 миллионов рублей.

Полиция нашла преступника, сообщает Online47 со ссылкой на СУ СКР по Ленобласти.

Беременная женщина пропала 2 октября. Она уехала из дома и не вернулась. Отыскать ее удалось 10 октября. В течение 8 дней мужу и матери похищенной женщины приходили сообщения с ее телефона о выкупе за 10 миллионов рублей.

Полицейские смогли установить, кто причастен к похищению, и поймать преступника. Им оказался мужчина 1970 года рождения. Он перевез женщину в квартиру во Всеволожском районе. Похищение преступник совершил из-за долга сожителя беременной женщины.

Следственные органы возбудили уголовное дело – «Похищение человека». В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. О состоянии похищенной в пресс-службе СК не рассказали.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Назначен ряд экспертиз.