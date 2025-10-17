Біля Хмельницького жінки атакували авто ТЦК

На Хмельниччині вчора, 16 жовтня, між місцевими мешканками та військовослужбовцями ТЦК сталася сутичка. Ймовірно, були постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Хмельницький обласний ТЦК у Facebook .

Чутки в мережі

У Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що мешканки одного із сіл Хмельницької області напали на автомобіль із військовослужбовцями ТЦК – вони почали бити його палицями і розбили лобове скло.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

Під час нападу на автомобіль водій почав здавати назад і кілька жінок упали. Згідно з чутками, одна з них зламала руку. При цьому військовослужбовцю ТЦК розбили ніс.

Реакція обласного військкомату

У Хмельницькому обласному ТЦК написали, що інцидент стався близько 18:30 при виїзді із села Стріхівці Хмельницького району.

“Групу оповіщення одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заблоковано місцевими мешканками. Рух службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки було ускладнено”, – уточнили у військкоматі.

Там додали, що військовослужбовці Сухопутних військ діяли “винятково в рамках законодавства – шанобливо і коректно”.

При цьому блокування автомобіля припинили співробітники Нацполіції. Усі обставини події встановлюються.

У ТЦК попередили, що подібні дії є неприпустимими і підлягають правовій оцінці відповідно до ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – “Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань”.