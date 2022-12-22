Біснуватий зрадник Кива пише українським суддям із Москви, а засідання зриваються неявками прокурора

Личаківський районний суд міста Львова через неявку прокурора тричі не може провести судове засідання щодо екснардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, якого звинувачують у низці злочинів проти національної безпеки та української державності.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

У жовтні колегія суддів почали слухати справу по суті, прокурор зачитав обвинувальний акт. Проте наступні засідання переносились, оскільки до суду тричі надходили клопотання, що представник прокуратури не може бути присутнім.

В останньому клопотанні прокурор просив перенесення слухання та посилався на інформацію від захисника Киви адвоката Мартинюка про його зайнятість в іншому судовому процесі та неможливість прибути в судове засідання. А також посилався на свою участю в іншій справі у Львівському апеляційному суді.

Проте 21 грудня захисник все ж прибув, однак не з’явився прокурор і розгляд справи таки відклали на лютий. Колегія суддів повідомила, що скерує до Офісу Генпрокурора звернення з приводу неявки прокурора.

У суді Киву захищає адвокат від Центру безоплатної вторинної правової допомоги Євген Мартинюк, з яким обвинувачений досі особисто не зв’язувався. Натомість на пошту Центру начебто від Киви надійшло звернення, в якому він попросив контактні дані адвоката, але без підтвердження своєї особи. У відправника попросили підтвердження своєї особи електронним підписом, проте автор знову запросив контакти адвоката, їх надали, але на зв’язок той так і не вийшов.

Кива вважається ознайомленим про судову справу проти нього, оскільки неодноразово публікувалися повістки до суду в «Урядовому кур’єрі», на офіційному сайті Офісу Генпрокурора та інформація про справу в ЗМІ.

Проте в листі до Центру безоплатної правової допомоги Кива стверджує, шо підозру йому належно не повідомили і не дали обрати захисника, позбавляють можливості захищатися і переслідують як опозиційного політика.

Також начебто від імені Іллі Киви надійшла заява до Верховного Суду України, в якій він розповідає, що звертався з клопотаннями до Личаківського райсуду Львова, прохаючи відеоконференції та заміни захисника, але так і не отримав належну відповідь. Личаківський суд Львова відмовився реєструвати ці листи, оскільки вони не були підтвердженні електронним цифровим підписом.

«Чергова неправомірна відмова в доступі до правосуддя не ґрунтується на вимогах законодавства України та свідчить про те, що Личаківський районний суд м. Львова став знаряддям української влади в боротьбі з опозицією… Українською владою здійснюється політично-мотивоване переслідування мене та членів моєї родини, а всі адвокати, до яких я звертався, отримують погрози від правоохоронних органів, а тому обґрунтовано побоюються за своє життя у випадку, якщо вони стануть моїми захисниками я не можу», — заявляє Кива.

В обох документах він вказує свої контактні дані (Російська Федерація, місто Москва) і просить писати йому на електронну пошту або на адресу офісу в Москві.

Нагадаємо, екнардепа Киву обвинувачують у державні зраді (ч.1 ст.111 ККУ), закликах до сепаратизму (ч. 3 ст. 110 ККУ), публічному використання комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ), закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ) і пропаганді війни (ст.436 ККУ).

Найсуворіше покарання Киві загрожує за державну зраду — до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.