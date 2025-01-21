«Благодійниця» з Житомира брала $7000 за незаконне переправлення через держкордон

За процесуального керівництва прокурора Житомирської обласної прокуратури місцевій жительці повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у жовтні-грудні 2024 року житомирянка, засновниця місцевої благодійної організації, розробила схему з незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних.

Зокрема, чоловікам призовного віку, яким тимчасово обмежено виїзд до інших країн, вона пропонувала організувати нелегальний перетин кордону поза пунктом пропуску. Для цього відправляла клієнта в одну із західних областей, звідки мав відбутися піший перехід кордону на територію сусідньої держави.

Вартість послуги становила 7 тис доларів США, які ухилянт мав їй сплатити у день від’їзду.

Підозрювана надавала клієнту консультації і поради щодо проходження певних процедур з метою уникнення викриття правоохоронцями нелегального перетину.

У ході досудового слідства встановлюватиметься ймовірна причетність фігурантки до інших фактів незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування проводить ГУНП в Житомирській області. Оперативний супровід забезпечують УСБУ в області, Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та 9-ий прикордонний загін імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури