BMW X7 із трьома військовими рашистами зніс машину «швидкої» у Білгороді – загинули дві жінки-медика

Попередньо водій джипа був п’яний. ДТП сталася на проспекті Слави.

BMW, що летів з величезною швидкістю, вилетів на перехрестя на червоний і врізався в бік машини швидкої, яка їхала на зелений сигнал світлофора, повідомляє Baza.

Загинули двоє жінок-медиків: Ольга Любімова та Марина Паравишник. У Ольги залишилася дочка, у Марини — двоє синів.

Всього в аварії постраждали 4 особи: водій швидкої та троє з BMW.

За даними «Бази», за кермом джипа знаходився 31-річний Іса А., а пасажирами — 28-річний Рамазан Г. (йому належить машина) і 28-річний Мурад М. Усі троє — військові і зараз перебувають у реанімації. Попередньо, у момент аварії водій був п’яний.