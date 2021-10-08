Более полумиллиона гривен за удобрение фермер отдал мошеннику

Очередная жертва интернет-мошенника обратилась к херсонским правоохранителям. На этот раз пострадал один из фермеров.

По информации отдела коммуникации Главного управления НПУ Херсонской области, житель села Рубановка (Великолепетихская громада, Каховский район) нашел в интернете контакты фирмы, которая продавала сельскохозяйственные удобрения.

Он заказал целую партию селитры стоимостью 538 тыс. 410 гривен и перечислил всю сумму на счет, который ему указал продавец. Однако заказанный товар покупатель не получил, а денег – лишился.

Фермер вынужден был обратиться к сотрудникам полиции с соответствующим заявлением. Только, как правило, раскрываются подобные преступления крайне редко. // Новости Херсона