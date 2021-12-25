Болгарія передала Україні підозрюваного у ДТП, в якій загинула дитина

Болгарія передала Україні громадянина Туреччини, підозрюваного у дорожньо-транспортній пригоді, в якій загинула 11-річна дівчинка. Про це 24 грудня повідомив Офіс генпрокурора.

«Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора із залученням каналів Інтерполу забезпечив прийом на території України запитуваної особи – громадянина Турецької Республіки, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). За результатами екстрадиційної процедури компетентні органи Республіки Болгарія задовольнили запит української сторони про його видачу», – йдеться в повідомленні.

Болгарія передала Україні громадянина Туреччини, підозрюваного у дорожньо-транспортній пригоді, в якій загинула 11-річна дівчинка. Про це 24 грудня повідомив Офіс генпрокурора.

«Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора із залученням каналів Інтерполу забезпечив прийом на території України запитуваної особи – громадянина Турецької Республіки, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). За результатами екстрадиційної процедури компетентні органи Республіки Болгарія задовольнили запит української сторони про його видачу», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у жовтні 2019 року сталася ДТП, у якій загинула 11-річна дівчинка, яка стояла на тротуарі.

Під час проїзду перехрестя на дозволений сигнал світлофора та здійснення повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням жителя Хмельницької області, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоцикла допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода.

Після ДТП підозрюваний громадянин Турецької Республіки, переховуючись від органів досудового розслідування, виїхав з України, перебував у міжнародному розшуку та місяць тому був затриманий у Болгарії.

За клопотанням Хмельницької обласної прокуратури до нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії та вживаються заходи до завершення досудового розслідування.

Раніше вироком Хмельницького міськрайонного суду водію мотоцикла було призначене покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Рішення суду першої інстанції наразі оскаржується стороною захисту в апеляційному порядку.

За даними слідства, у жовтні 2019 року сталася ДТП, у якій загинула 11-річна дівчинка, яка стояла на тротуарі.

Під час проїзду перехрестя на дозволений сигнал світлофора та здійснення повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням жителя Хмельницької області, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоцикла допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода.

Після ДТП підозрюваний громадянин Турецької Республіки, переховуючись від органів досудового розслідування, виїхав з України, перебував у міжнародному розшуку та місяць тому був затриманий у Болгарії.

За клопотанням Хмельницької обласної прокуратури до нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії та вживаються заходи до завершення досудового розслідування.

Раніше вироком Хмельницького міськрайонного суду водію мотоцикла було призначене покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Рішення суду першої інстанції наразі оскаржується стороною захисту в апеляційному порядку.