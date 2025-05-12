Буковинського правоохоронця затримали за спробу переправлення за кордон ухилянтів та підкупу прикордонника

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру правоохоронцю з Чернівецької області за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, підозрюваний розробив схему переправлення військовозобов’язаних до Польщі через міжнародний залізничний пункт пропуску на Волині.

Він підшукав трьох військовозобов’язаних і обіцяв за гроші вивезти їх з України. Для реалізації свого плану він намагався підкупити прикордонника за 6 тис доларів США. Останній мав дозволити безперешкодно виїхати за кордон на поїзді.

Правоохоронці задокументували протиправну схему, підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у виді триманні під вартою із можливістю внесення застави та відсторонено від посади. Встановлюються всі особи, причетні до злочину.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Львові, за матеріалами – ВВВБ по 6 прикордонному загону ДПСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону