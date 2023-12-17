Буковинця судитимуть за несплату понад ₴40 тисяч аліментів

Дізнавачі поліції скерували до суду матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо чоловіка, який не сплачував гроші на утримання дитини. За це йому загрожує до двох років обмеження волі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 40-річний житель села Банилів з січня 2023 року не сплачував дружині аліменти на утримання спільної 8-річної дитини. Наразі заборгованість батька становить понад 40 тисяч гривень.

Дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури передали обвинувальний акт щодо правопорушника для розгляду до суду.

Чоловіку інкримінують вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 164 (Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області