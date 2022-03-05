На Донеччині затримали три групи мародерів
На Донеччині правоохоронці затримали три групи мародерів, які грабували магазини у Слов’янську та Миколаївці.
Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.
«Вночі дві групи, до складу яких входило по двоє чоловіків, проникли до продуктових магазинів у Слов’янську та Миколаївці. Ще один дует, учасницею якого була жінка, вирішив вкрасти одяг з магазину у Слов’янську», – йдеться у повідомленні.
Всі затримані віком від 35 до 40 років. Їх доправили до поліцейського відділку. // СуспільнеTweet