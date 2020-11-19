У Києві викрито чоловіка, який намагався заволодіти квартирою за підробленими документами

Київською міською прокуратурою спільно із СУ ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру громадянину, який намагався незаконно заволодіти квартирою на території Подільського району міста Києва (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що 18.11.2020 підозрюваний з метою реєстрації за собою права власності на квартиру звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, подавши останньому підроблене свідоцтво про право власності на квартиру.

Однак нотаріус, отримавши інформацію про те, що надане для правочину свідоцтво уповноваженим органом не видавалось, відмовив у державній реєстрації права власності на вказану квартиру та повідомив правоохоронні органи про цей факт.

Того ж дня правоохоронцями проведено слідчі (розшукові) дії, у ході яких зловмисника затримано та вилучено документи, пов’язані із підготовкою та вчинення кримінального правопорушення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Київська міська прокуратура