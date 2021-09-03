Частина заправок «БРСМ-Нафта» призупинили роботу через обшуки

Податкова міліція навідалась на два нафтосховища компанії.

Шість заправок мережі «БРСМ-Нафта» в Києві призупинили роботу внаслідок обшуків Державної фіскальної служби.

В компанії заявили, що ухвали на проведення обшуків виніс Святошинський районний суд м. Києва, проте ДФС використовує їх для блокування господарської діяльності.

Тим часом ДФС повідомила, що обшуки «на автозаправних станціях однієї з відомих мереж» пов’язані з продажем фальсифікату.

«Відповідно до висновків судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному із нафтосховищ компанії у Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України. За результатами слідчих дій на АЗС виявлено документи, які підтверджують поставку даного палива із вищезгаданого нафтосховища. Реалізація неякісного пального на цих АЗС зупинена», – йдеться в повідомленні ДФС.

Паралельно фіскальна служба повідомила про викриття в Харківській області компанії, яка здійснювала незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів та ухилялася від сплати податків і зборів.

«Посадові особи товариства, не маючи жодних дозвільних документів, організували схему постачання контрафактного скрапленого газу з Росії, нібито для побутових потреб населення, який потім переробляли в автогаз на НПЗ, та в подальшому реалізовували через АЗС на території Харківської області без сплати належних акцизних платежів», – йдеться в повідомленні.

За даними профільного видання enkorr, це також сховище «БРСМ-Нафти». Слідчі дії відбувалися на ГНС «Вовчанськ», яка належить ТОВ «Катма Групп», що входить в орбіту «БРСМ».

ДФС повідомила, що під час обшукі було виявлено 33 млн літрів фальсифікату на суму близько 58 млн грн, бухгалтерську документацію, комп’ютерна техніку, товарно-транспортні накладні, печатки, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності. // LB.ua