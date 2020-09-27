Чем травят современные «клофелинщики» и как не стать их жертвами

В основном это происходит в кафе, в парках, возле аэропортов, автовокзалов, но в топе — железная дорога.

В Украину вернулась уголовная классика 90-х — отравление клофелином и ограбление. Статистика — ужасает. В отделение токсикологической реанимации Киевской городской больницы скорой помощи привозят сейчас минимум три пострадавших за неделю. Но на самом деле сейчас травят вовсе не клофелином. А чем-то другим: сильнее и смертельным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Классический сценарий современных «клофелинщиков»

Эта история случилась во Львове. На прошлой неделе двое киевлян вечером пошли в самое посещаемое место туристической столицы Украины. Знаменитая Площадь Рынок — ужин здесь едва ли не обязательный моцион каждого приезжего. Суббота. Куча колоритных кафе. И куча счастливых лиц вокруг. Приятные, интеллигентные, интересные ребята живо выражали общий интерес к необычному мототакси, которое с удивлением рассматривали немало других людей. Слово за слово и предложили пару капель за знакомство.

По словам потерпевшего, вместе с приятелем их приводили в себя какие-то добросердечные прохожие уже в семь утра. Потом поняли, что их ограбили. Куда исчезла целая ночь — не помнят. Вызвали полицию, потому что поняли, что их чем-то опоили.

В полиции заявление приняли и открыли производство по статье «Кража». И такая квалификация крайне снисходительна для этого преступления. Этим двум киевлянам повезло. Потеряли имущество, а могли умереть.

Что известно о преступлении

На самом деле, этот вид преступления один из самых известных. Тех, кто этим промышляет, люди называют клофелинщиками. В бандитские 90-е яд можно было получить где угодно. Чай вполне подходящий напиток, чтобы туда подсыпать что угодно. Но смерть от клофелина стала настолько частой, а фармацевтика так продвинулась, что сейчас преступники заменили клофелин психотропами. Впрочем, способ тот же.

«Раньше — в 90-е годы — травили именно клофелином. Он вызывает снижение давления до такой степени, что человек теряет сознание. Сейчас отравлений клофелином нет. Используют другие вещества — вещества психотропного действия. В результате которых человек теряет сознание и не может себя контролировать», — говорит заведующий отделением токсикологической реанимации КНП Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Калиш.

Эти препараты, как правило, применяют в психиатрии и наркологии, как успокоительное. Они влияют на нервную систему и непосредственно на кору головного мозга. Еще хуже новость — в основном это не один препарат, а смесь нескольких. И опасность передозировки возрастает в разы. Последствия могут быть фатальные — смерть человека через удушение. Или кома высшей нервной системы — сердце бьется, а мозг — мертв.

«До карантина привозили каждый день по несколько человек. Сейчас карантин — меньший поток людей. В неделю — 2-3 привозят. Когда в 90-е был бардак, травили регулярно. Затем навели порядок в Украине, не было вообще таких отравлений. С 2014 года — вновь», — рассказал Николай Калиш.

Врач говорит, пациенты преимущественно мужчины. Когда приходят в себя, просто идут домой. Заявление в полицию не пишут, потому что ничего не помнят и им стыдно. Ведь в основном им что-то подмешивали, когда они уже были навеселе. Алкоголь ускоряет и усиливает действие этих психотропов.

Поэтому официально таких случаев в полиции немного. Классический сценарий современных «клофелинщиков» неизменен.

«С помощью шприца, скажем так, не нарушая внешнего признака того, что бутылка открывалась. Они не пьют, они никогда не пьют. Действие этих лекарств, суть в том, что оно очень быстрое, очень быстро происходит то состояние, когда человек себя не контролирует», — рассказал бывший прокурор Кировоградской области, адвокат, юрист Сергей Жолонко.

В основном это происходит в кафе, в парках, возле аэропортов, автовокзалов. Но в топе все та же железная дорога. В полиции говорят, вокзал — клондайк для таких злоумышленников. Именно здесь орудуют целые группы — от 2 до 4 человек. Потому что путников здесь можно угостить чем угодно — от кофе до водки. А в потоке людей жертва, которую уже обобрали и мирно спит, не привлечет внимания.

Совет один — любая жидкость вместе с малознакомым человеком — потенциально отравлена. Особенно опасен алкоголь и многолюдные места — автовокзалы, аэропорты и железные дороги.