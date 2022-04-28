Через дії митника-корупціонера держава недоотримала майже 46 мільйонів

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові кримінальному провадженні про вчинення головним державним інспектором одного з відділів митного поста «Ягодин» службового підроблення та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України).

Митника обвинувачують у тому, що він у червні 2021 року вніс в автоматизовану інформаційну систему митниці завідомо неправдиві відомості щодо характеристики товару, що розмитнювався.

Окрім того, знехтувавши обов’язком провести всі необхідні митні формальності, він створив умови для безперешкодного в’їзду на територію України поза митним контролем вантажівки з тютюновими виробами без сплати обов’язкових митних платежів на суму майже 46 мільйонів гривень.

Далі – слово за судом.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури