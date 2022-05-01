На Черкащині жінку викрили у шахрайстві під виглядом продажу військової амуніції

32-річна жінка ошукувала громадян у соціальних мережах, які хотіли придбати амуніцію для українських військових. Смілянка створювала фейкові сторінки та публікувала оголошення про продаж рукавиць, розвантажувальних жилетів та інших товарів.

Від замовників фігурантка отримувала передплату на банківську картку, однак жодного товару клієнтам не надсилала. Найбільша сума, що перерахували зловмисниці, чотири тисячі гривень за неіснуюче паливо.

Отримані гроші жінка витрачала на власні потреби: їжу, сигарети та наркотики.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області та правоохоронці Смілянського відділу поліції провели санкціонований обшук. У зловмисниці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки, що є речовими доказами.

За даним фактом слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі вирішується питання про вручення фігурантці повідомлення про підозру. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які постраждали від дій онлайн-шахрайки.

Національна поліція України