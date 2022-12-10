Через недбалість 28-річної подільчанки двічі тяжко травмувалася її малолітня донька

Громадянці висунули звинувачення у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує обмеження чи позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

У поле зору поліцейських мати потрапила у травні поточного року, коли її молодша дочка, якій не виповнилося навіть місяця від дня народження, потрапила до лікарні з тілесними ушкодженнями. За словами жінки, дівчинка травмувалася випадково. Тоді на громадянку поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а сім’я потрапила під опіку соціальних служб.

Другий випадок проблем зі здоров’ям маленької був виявлений під час патронатного візиту медсестрою – тримісячна дівчинка відмовлялася від води та їжі. Мати цьому не надала значення і по допомогу не звернулася. Медпрацівник викликала «швидку», поліцейських та представників соціальних служб. Дитину госпіталізували до лікарні, де у неї діагностували травму голови, яка спровокувала ускладнення від раніше перенесеної травми.

«В рамках розпочатого за статтею 166 Кримінального кодексу України провадження слідчі встановили, що жінка не приділяла належної уваги дитині, через неналежний догляд дівчинка двічі травмувалася, але мати самостійно до медичного закладу для надання медичної допомоги дитині не зверталася. Такі дії громадянки спричинили тяжкі наслідки у вигляді заподіяння суттєвої шкоди здоров’ю дитини. Наразі досудове розслідування у справі поліцейські завершили й обвинувальний акт скерували до суду. Дівчинку разом зі старшою дворічною сестричкою із сім’ї тимчасово вилучили у встановленому законом порядку, діти перебувають у спеціалізованій державній установі. Їхню подальшу долю вирішуватимуть служба у справах дітей та суд», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

Подільське районне управління поліції