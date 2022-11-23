Через непрофесійність лікаря Новороздільської лікарні померла літня жінка – справа у суді

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 32-річного лікаря Новороздільської міської лікарні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 1 ст. 140 КК України).

За даними слідства, влітку 2020 на прийом до цього медичного працівника звернулась літня жінка – мешканка Нового Роздолу. Вона розповіла, що випала з другого поверху багатоквартирного будинку і потребує медичної допомоги.

Лікар не в повному обсязі провів огляд пацієнтки, не вставив відповідного діагнозу та скерував хвору додому. За короткий час її самопочуття погіршилось, жінку шпиталізували, однак врятувати її життя не вдалось.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури