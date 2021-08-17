Через службове підроблення судитимуть поліцейського

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого поліції, який вніс неправдиві відомості у протокол огляду місця події щодо участі понятих в слідчій дії.

Вказане призвело до визнання судом процесуального документа та експертиз недопустими доказами, внаслідок чого виправдано обвинуваченого у злочині.

Завершено розслідування за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), що здійснювали слідчі третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури