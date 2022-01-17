Черговий схрон із вибухівкою виявлено у районі проведення ООС

Перевіряється інформація про підготовку диверсій



СБУ продовжує комплексні заходи з виявлення ворожих схронів зі зброєю та боєприпасами у районі проведення операції Об’єднаних сил. У ході оперативних дій у Луганській області встановлено місцезнаходження ще одного тайника із засобами ураження.

Серед вилученого – вибухівка та бойові гранати.

Схованку було облаштовано в одному з населених пунктів Сватівського району на території приватного домоволодіння. Встановлено, що там проживає місцевий житель, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Наразі перевіряється його причетність до незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР», у тому числі диверсійних груп бойовиків.

Під час огляду схрону правоохоронці виявили:

1 кг тротилу;

реактивну протитанкову гранату;

2 гранати РГД-5 та запали УДЗ;

понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із документування правопорушення проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ