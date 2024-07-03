Черкаські поліцейські припинили діяльність мережі неліцензованих гральних закладів

Чотири підпільних казино працювали у кількох містах на території Уманського району без дозвільних документів. Організаторам ігрового бізнесу та їх спільникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції встановили, що організував протиправну діяльність 54-річний місцевий мешканець Черкащини. Лідер угруповання не мав відповідних ліцензій і не сплачував податків до бюджету.

Для безперебійного функціонування гральних закладів організатор залучив до роботи одинадцятьох жителів регіону віком від 28-и до 54-х років, серед яких була і дружина основного фігуранта. Розміщувалися підпільні зали з азартними іграми, оснащені усім необхідним компʼютерним обладнанням, у нежитлових приміщеннях на території кількох міст Черкаської області.

Доступ до підпільних ігрових залів гравці могли отримати лише за попереднім іменним запрошенням, після чого відбувався відпрацьований для грального закладу механізм — «клієнти» робили грошову ставку й обирали гру. Шляхом приведення в дію різних гральних комбінацій, гравець мав можливість отримати свій виграш при випадковому їх збігу.

Так звані залучені менеджери відповідали за списки відвідувачів, ігрові процеси на місцях: приймали ставки та виплачували виграші, а організатор незаконної діяльності керував діями своїх підлеглих та розподіляв отримані прибутки між членами групи.

У листопаді минулого року поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели 16 обшуків за місцями знаходження нелегальних гральних закладах та проживання ділків. Тоді вилучили майна, загальною вартістю понад 2,5 млн грн — майже шість десятків комп’ютерів та іншу компʼютерну техніку, гральні автомати, касові апарати, спеціальні сервери, мобільні телефони та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів організатору грального «бізнесу» та ще 11 учасникам злочинної організації відповідно до рольової участі кожного повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

– ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України