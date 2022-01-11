Чиновницу Держгеокадастру підозрюють у незаконній передачі землі

Слідчі ДБР повідомили про підозру чиновниці обласного управління Держгеокадастру Чернігівської області, яка незаконно передала у приватну власність 16 га землі вартістю майже 4 млн гривень.

У 2018 та 2019 роках посадовиця підписала 8 наказів про безоплатну передачу державних земельних ділянок у власність 8 громадянам для ведення сільського господарства.

Вона не перевірила відомості про те, що ці громадяни раніше вже використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок у Харківській області, а тому вдруге отримали землі площею 16 га на території Удайцівської сільської ради Чернігівщини.

Загальна вартість протиправно відведених земельних ділянок становить майже 4 млн гривень.

Таким чином, посадовиця Держгеокадастру підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Ця чиновниця також має статус підозрюваної в іншому аналогічному кримінальному провадженні щодо незаконної видачи земельних ділянок двом мешканцям Чернігівщини на загальну суму понад 400 тис. гривень.

Після відкриття цього кримінального провадження у вересні 2021 року посадовиця намагалась надати хабар слідчому ДБР у сумі 5 тис. доларів США і була затримана «на гарячому».

Досудове розслідування триває, встановлюється можлива причетність до злочину інших посадовців.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР