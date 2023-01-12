У Чернігові ліквідовано масштабне підпільне виробництво «паленого» алкоголю

В ході реалізації оперативної інформації співробітники кримінальної поліції Чернігівського райуправління поліції припинили діяльність підпільного цеху з виробництва та фасування контрафактних міцних алкогольних напоїв у промислових масштабах. Загалом поліцейські вилучили близько 3 тонн алкогольного сурогату.

Викриття зловмисників стало результатом низки оперативних заходів, проведених із залученням відповідних підрозділів поліції Чернігівщини. Поліцейські провели одинадцять обшуків одночасно за всіма визначеними адресами — у складських та гаражних приміщеннях, орендованих членами групи задля зберігання і відвантаження контрафактної продукції.

Слідство встановило, що за допомогою кустарних засобів зловмисники змішували спиртовмісні суміші зі спеціальними барвниками. Алкогольний сурогат розливали і наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки, із зображенням торговельних марок.

У присутності понятих правоохоронці описали та вилучили усі ємності — 200-літрові діжки, пластикові каністри та м’які упаковки зі спиртовмісною сумішшю. Також були вилучені і кошти від продажу сурогату. Загальна кількість виявленої рідини під час документування злочину становить близько трьох тонн. Вилучено й деякі інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність виробників контрафакту. Всі зразки направлено на проведення експертних досліджень.

За фактом злочинної діяльності фальсифікаторів алкоголю слідчий Чернігівської районної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрив провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області