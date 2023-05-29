На Миколаївщині браконьєра судитимуть за незаконний вилов риби на ₴170 тис.

Миколаївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Нова Одеса за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду державі (ч. 1 ст. 249 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому цього року на річці Південний Буг в місті Нова Одеса чоловік з використанням ліскових сіток здійснив незаконний вилов риби (лящ, судак, тарань), заподіявши істотну шкоду рибним запасам України на загальну суму 170 тис грн.

З метою відшкодування заподіяної шкоди, за клопотанням прокурора на майно підозрюваного судом накладено арешт, а також заявлено цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювалось ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП у Миколаївській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура