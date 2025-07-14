Сім ударів ножем: 33-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві
За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 33-річному місцевому мешканцю. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, 12 липня увечері в Шевченківському районі Львова підозрюваний вбив свого 32-річного товариша.
Попередньо, чоловіки розпивали алкоголь на вулиці, після чого вирішили продовжити застілля в квартирі, де мешкав підозрюваний. У приміщенні між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки один завдав іншому 7 ударів ножем по тілу, в тому числі в область грудей.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Правоохоронці затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування – відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Нацполіції області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури
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