Сім ударів ножем: 33-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 33-річному місцевому мешканцю. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 12 липня увечері в Шевченківському районі Львова підозрюваний вбив свого 32-річного товариша.

Попередньо, чоловіки розпивали алкоголь на вулиці, після чого вирішили продовжити застілля в квартирі, де мешкав підозрюваний. У приміщенні між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки один завдав іншому 7 ударів ножем по тілу, в тому числі в область грудей.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Правоохоронці затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування – відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури